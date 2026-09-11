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Il mercato dell'Inter ha attraversato una parabola evidente nel corso di questa estate. Da obiettivi chiari si è passati poi a un periodo di attesa fino agli affondi decisivi per dare a Chivu i rinforzi richiesti, che sono cambiati col passare delle settimane. L'allenatore nerazzurro nei confronti costanti con la dirigenza ha rivisto alcune delle sue richieste. Una su tutte, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Si legge infatti:

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"Con Luis Henrique semplice alternativa, avanti, dunque, con Diouf padrone della fascia destra. Almeno fino a quando Spence non avrà raggiunto una condizione adeguata. A quel punto, sarà Chivu a scegliere. E non è scontato che l’inglese si prenda subito la maglia da titolare. Intanto, già per quello che aveva fatto vedere in estate, Diouf ha suggerito una modifica nei piani di rafforzamento. La prima idea, infatti, era quella di sostituire Dumfries con un esterno dalle doti più offensive.

Non a caso, in cima alle preferenze c’era Palestra, che poi ha preferito il Chelsea, seguito da Khalaili, stoppato dalla mancata idoneità agonistica. Incassata una doppia delusione, il club nerazzurro ha deciso di prendere tempo, ragionando sulle effettive necessità. E così, alla fine, la decisione è stata di puntare su Spence, che, grazie alla velocità, può fare il vuoto sulla fascia, ma ha una maggiore predisposizione alla copertura, piuttosto che ad attaccare. Significa, insomma, che, d’intesa con la dirigenza, Chivu ha scelto di puntare su Diouf per avere più qualità sulla corsia destra".