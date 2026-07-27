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Jhon Lucumì può lasciare il Bologna in questa finestra di mercato: il suo nome nelle scorse settimane è stato accostato anche a Inter e Juve. Lo stesso club rossoblù ha confermato che il centrale può dire addio, c'è una promessa tra le parti dalla scorsa stagione: ecco le ultimissime sul suo futuro dal profilo X di Fabrizio Romano.

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Il Como è infatti all’assalto per Jhon Lucumì in difesa, contatti in corso con il Bologna. È il nuovo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato di Cesc Fabregas. Il colombiano può partire quest’estate e il Como si muove dopo i contatti con la Juventus di giugno. Il Como potrebbe acquistare due difensori in questa finestra di mercato ed è partito in queste ore l'assalto al centrale colombiano classe 1998. Seguiranno aggiornamenti sul futuro del giocatore.