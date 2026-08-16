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Aggiornamenti importanti dal sito di Gianluca Di Marzio sul mercato dell’Inter e in particolare sulla trattativa con la Roma per Luis Henrique. L’operazione è ancora viva, rimane un fronte aperto.

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui “L'ostacolo principale è stato superato: il giocatore ha dato un primo via libera al trasferimento. Roma e Inter, come anticipato nelle scorse settimane, hanno già trovato una base d'intesa economica per circa 30 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus.

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Nonostante l'accordo, la situazione resta momentaneamente in attesa. La dirigenza capitolina vuole infatti prima chiudere l'operazione Rodrigo Mora. Solo dopo la definizione di quest'ultimo affare, la Roma affonderà il colpo con l'Inter per assicurarsi l'esterno brasiliano”, si legge.