VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"

C'è l'interesse, ma c'è anche distanza nella valutazione. Luis Henrique sarebbe ancora nel mirino della Roma: le voci sull'interesse del club giallorosso nei confronti del brasiliano dell'Inter si sono risentite in queste ore. Ma se a Milano confermano l'interesse per il calciatore, confermano anche le distanze sulle cifre.

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"Il club nerazzurro ha fatto sapere di non voler al momento prendere in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro per il brasiliano, che si candida a essere per Chivu alternativa a Dimarco, tornando a sinistra dove spesso aveva giocato nell’esperienza al Marsiglia, con Diouf a destra insieme a una pedina che dovrà arrivare dal mercato", si legge dal Corriere dello Sport.

Gasperini avrebbe bisogno di un'alternativa a Wesley. Il budget a disposizione della Roma per quella pedina non è abbastanza alto per la richiesta dell'Inter. Al tecnico giallorosso piace anche Carlos Augusto che però sta pensando al rinnovo con l'Inter.

(Fonte: Corriere dello Sport)