La Roma piomba su Luis Henrique. Il club giallorosso è finito sulle tracce dell’esterno brasiliano dell’Inter, che continua la ricerca dell’erede di Denzel Dumfries e fissa le condizioni per l’addio dell’ex Marsiglia.

Mentre Gasperini accoglie Nahuel Molina, la società capitolina si muove per Luis Henrique. La Gazzetta dello Sport conferma: il brasiliano piace ai giallorossi e l’Inter fissa il prezzo a 30 milioni di euro.

Getty Images

Ma cosa cambierebbe in casa nerazzurra in caso di addio di Luis Henrique?

“I nerazzurri dovrebbero cautelarsi con un altro esterno ancora, ma tornerebbero sul campo delle trattative con 30 milioni in più che potranno fare inevitabilmente la differenza. Avrebbero insomma un tesoretto utile da re-investire in queste ultime settimane di finestra estiva e prenderebbe ancora più quota il ritorno alla carica per Djed Spence del Tottenham”.

Il nome dell’inglese torna prepotentemente in auge:

“L'inglese, come si è visto durante il Mondiale, può giocare anche a sinistra - una duttilità molto gradita a Cristian Chivu - e non è un nome nuovo in orbita Inter, anzi. E anche lo stesso giocatore aveva espresso il suo gradimento nei confronti di un trasferimento in Serie A, ancora di più nella squadra campione d'Italia”.

Getty Images

La Rosea si concentra anche sulla situazione legata a Diaby:

“L’opzione Moussa Diaby dell'Al-Ittihad ancora non è tramontata del tutto, i nerazzurri sono intenzionati a preparare una nuova offerta per l'ala francese ma prima saranno da vedere gli sviluppi in uscita: Luis Henrique può (ri)cambiare il mercato degli esterni dell'Inter”.