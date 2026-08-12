"La Roma non molla Luis Henrique. E nel giorno in cui ha trovato l’accordo verbale con il Porto per il trequartista Rodrigo Mora, con la formula del prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto condizionato a 43, il club ha continuato a trattare con i dirigenti nerazzurri per l’esterno brasiliano avvicinandosi ulteriormente all’obiettivo di cui la squadra ha bisogno per mantenere l’equilibrio nelle fasi calde della stagione che sta per iniziare".

Lo scrive La Gazzetta dello Sport riferendosi proprio al giocatore nerazzurro che è un obiettivo giallorosso. Un obiettivo talmente concreto che il club avrebbe offerto 28 mln più bonus per il giocatore che è arrivato a Milano la scorsa stagione.

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"Un’affare che le parti hanno tutta l’intenzione di concludere, considerando anche gli ottimi rapporti esistenti tra le due società. E adesso non resta che aspettare il sì definitivo del giocatore, che negli ultimi giorni ha sorpassato nella lista dei preferiti un certo Destiny Udogie del Tottenham (non uno qualsiasi). E che ora si trova davanti una nuova potenziale grande chance: una nuova collocazione a Trigoria in cui troverebbe il connazionale Wesley con cui alternarsi all’insegna della massima collaborazione (l’ex Flamengo potrebbe pure tornare a destra nella sua zona di campo più congeniale), continuando la propria avventura in Italia e, soprattutto, anche in Champions League. Con un allenatore Gian Piero Gasperini, in grado di esaltarne le doti in base anche agli avversari di turno da affrontare", si legge ancora sulla trattativa che potrebbe portare all'addio del giocatore all'Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)