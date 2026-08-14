VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"

La Roma non molla la presa per Luis Henrique anche se non arrivano segnali incoraggianti per i giallorossi. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, infatti, sottolinea come il calciatore non sembra così propenso ad accettare il trasferimento.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

"La Roma tiene vive anche le tre opzioni per la fascia: Luis Henrique, Cacciamani e Udogie. Quest’ultimo, in particolare, ieri potrebbe aver messo la freccia sui colleghi viste le diffidenze a trasferirsi del primo e le richieste esose del Torino (circa 17 milioni per un calciatore che non ha ancora debuttato in A) per il secondo.

Il Tottenham valuta 25 milioni l’ex Udinese. E il calciatore, dal canto suo, ha accolto con grande entusiasmo la prospettiva di lavorare con Gasperini. Wesley e Molina, sulla carta, partono in prima fila. Alla Roma, però, servono almeno tre titolari intercambiabili sulle corsie", il commento del Corriere dello Sport.