Luis Henrique ha compensato come ha potuto l'assenza di Denzel Dumfries nella scorsa stagione, una stagione nella quale è stato comunque protagonista da titolare. L'arrivo di Spence e la volontà di Chivu di cambiare ruolo a Diouf ha fatto pensare ad un 'trasloco' del giocatore brasiliano a sinistra.

Invece poi sono arrivate le sirene di altri club che hanno chiesto informazioni su di lui e quindi ora si parla di un possibile trasferimento.

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Roma, dopo l'arrivo di Rodrigo Mora, si proverà a chiudere con l'Inter per Luis Henrique. Al momento si lavora ad un prestito con obbligo condizionato sui 22M, ma trattativa concreta e ancora aperta, come raccontato settimana scorsa.@sportmediaset https://t.co/jAkYo9fPa8 — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 17, 2026

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SportMediaset parla del calciatore e spiega: "La Roma, dopo l'arrivo di Rodrigo Mora, si proverà a chiudere con l'Inter per Luis Henrique. Al momento si lavora ad un prestito con obbligo condizionato sui 22M, ma trattativa concreta e ancora aperta, come raccontato settimana scorsa".

(Fonte: SM)