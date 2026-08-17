Tra gli obiettivi di mercato del club giallorosso c'è il brasiliano dell'Inter: la trattativa tra le due società è ancora aperta

Eva A. Provenzano
spence arrivo inter (1)

VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter

Luis Henrique ha compensato come ha potuto l'assenza di Denzel Dumfries nella scorsa stagione, una stagione nella quale è stato comunque protagonista da titolare. L'arrivo di Spence e la volontà di Chivu di cambiare ruolo a Diouf ha fatto pensare ad un 'trasloco' del giocatore brasiliano a sinistra.

Invece poi sono arrivate le sirene di altri club che hanno chiesto informazioni su di lui e quindi ora si parla di un possibile trasferimento.

Luis Henrique
Getty Images

luis henrique betis (1)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

SportMediaset parla del calciatore e spiega: "La Roma, dopo l'arrivo di Rodrigo Mora, si proverà a chiudere con l'Inter per Luis Henrique. Al momento si lavora ad un prestito con obbligo condizionato sui 22M, ma trattativa concreta e ancora aperta, come raccontato settimana scorsa".

(Fonte: SM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti