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Mancini? All’Inter non dispiace ma Gasperini non lo molla: “Appena arriverà D’Amico…”
Tra i giocatori che l'Inter segue per rinforzare la difesa c'è anche Gianluca Mancini della Roma. La trattativa, però, sembra molto complicata, sia per la volontà di Gasperini che vuole trattenerlo a tutti i costi, sia per un rinnovo che sembra ormai cosa fatta.
Come spiega il Messaggero, "Tante, forse troppe, le voci su Gianluca in questi giorni. All'Inter il giocatore non dispiace ma il prolungamento del contratto non è in discussione. I primi dialoghi sono stati positivi e non appena D'Amico salirà in sella firmerà il prolungamento fino al 2029 (con opzione per un altro anno), da limare solo alcuni dettagli economici ma la firma arriverà. Anche perché Mancini non ha intenzione di cambiare aria, è uno dei fedelissimi di Gasp che lo ha fatto esordire in Serie A a Bergamo e ora che lo ha ritrovato a Roma non vuole farselo scappare. È un punto fermo del pacchetto arretrato".
"Il 13 luglio per Mancini partirà la nona stagione a Trigoria. Trecentodiciannove presenze con la maglia giallorossa e sedicesimo posto nella classifica dei giocatori con più partite giocate, una Conference League vinta nel 2022 e un legame con la tifoseria che ricorda quello con le vecchie bandiere. «Un romano nato a Pontedera», qualcuno lo ha definito così. Gianluca è nato e cresciuto in Toscana - con l'Inter nel cuore tra l'altro - ma ormai è un romanista a tutti gli effetti. E andare via significherebbe tradire una piazza che non gli ha mai voltato le spalle neanche due anni fa dopo l'esonero di De Rossi".
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