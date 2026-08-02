Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Dopo l'amichevole contro il City, l'Inter è volata alla volta di Perth, in Australia, dove rimarrà una settimana e affronterà in amichevole il Milan mercoledì e la Juventus sabato.

"Cristian Chivu porterà con sé la soddisfazione per un precampionato che sta dando buoni frutti, ma anche la consapevolezza che tanto ancora bisogna fare per aumentare a dovere i giri nel motore. I prossimi due impegni serviranno anche per vedere di nuovo all’opera Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. I tre, rientrati dopo le fatiche del Mondiale e le meritate vacanze, si sono aggregati al gruppo dell’Inter a ridosso della partenza per la Cina e, non avendo raggiunto ancora un livello atletico adeguato, hanno saltato completamente il test di ieri pomeriggio. Potrebbero essere già a disposizione mercoledì contro il Milan per uno spezzone di partita", si legge sul Corriere dello Sport.

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Il prossimo a tornare dalle vacanze post Mondiale sarà Manuel Akanji mentre per Thuram, Stones e Lautaro bisognerà aspettare un'altra settimana. L'ultima sfida di precampionato dell'Inter è prevista per Ferragosto quando i nerazzurri se la vedranno col Betis Siviglia a Bari e anche i due attaccanti e il difensore arrivato dal City potrebbero essere a disposizione.