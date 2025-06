Il presidente dell'Inter ha parlato a Mediaset prima della partita del Mondiale per Club contro il Fluminense

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 20:31)

«È una partita importante, secca, che ci dà la possibilità di passare il turno o di tornare a casa. Ci teniamo a proseguire questa esperienza molto bella soprattutto a difendere quella che è la storia del nostro club». Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Mediaset, prima della partita del Mondiale per Club contro il Fluminense.

-E Chivu sta cercando di trasmettere proprio questa identità ai giocatori...

La presenza di Chivu e quello che sta facendo non sono una novità. La nostra è una scelta ponderata. In alcune parti si legge che c'è stata confusione, ma in realtà noi siamo stati molto lineari e decisi, coraggiosi se vogliamo. Scelta migliore non potevamo fare.

-Bonny sembra operazione chiusa: conferma questa voce che arriva dall'Italia?

Siamo ai dettagli quindi auspico si possa concludere nella giornata americana di oggi e quindi che il giocatore possa essere più velocemente possibile a Milano per le visite mediche. Se viene qui? Non lo so, queste sono valutazioni da fare con l'allenatore. Non credo ecco, ma è una domanda che faremo dopo la gara di oggi.

-Altri rumors parlano di Leoni: Cherubini dice che non si muove da Parma. L'Inter è su questo profilo?

L'Inter dice che è un profilo interessantissimo nello scenario calcistico italiano e secondo noi, secondo me, per il futuro della Nazionale. Siamo davanti ad un talento nel suo ruolo, un punto di vista soggettivo, ha sicuramente un percorso di vita professionale davanti. Non nascondo che sia nel nostro taccuino e in quello di altri club importanti. Ma non c'è da ipotizzare un contatto con loro per una negoziazione concreta.

(Fonte: SM)