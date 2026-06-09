Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
CdS – Inter, Marotta si espone in prima persona con Oaktree: Palestra vale uno sforzo
L'Inter ha individuato da tempo l'elemento giusto per mantenere alta la competitività della squadra: parliamo di Marco Palestra, esterno classe 2005 tornato all'Atalanta dopo l'ottima stagione in prestito al Cagliari. Un'operazione che, tuttavia, si preannuncia complicata e molto dispendiosa, ben lontana dai parametri imposti da Oaktree in sede di calciomercato.
La dirigenza interista sta provando a convincere la proprietà a fare uno sforzo ulteriore, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter deve fare uno sforzo supplementare, per avvicinarsi quantomeno alle richieste della famiglia Percassi. Il problema, però, è convincere Oaktree, che non ha ancora dato il suo via libera a un rilancio. Forse occorre vendere qualcuno altro: Frattesi magari. Perché ciò che verrà incassato da Dumfries è stato già di fatto messo in aggiunta ai 25 milioni standard per un cartellino. Intanto, però, Marotta in primis si sta adoperando per far comprendere quanto l'acquisto di Palestra sia fondamentale per la prossima stagione e per quelle a venire. Il vuoto che lascia l'olandese è profondo e va colmato con un elemento che dia assolute garanzie. Palestra, in questo senso, è il meglio. E, in prospettiva, può anche diventare qualcosa di più rispetto a Dumfries.
Tutto questo, però, ha un prezzo. Che, a un certo punto, va pagato per mantenere la squadra sempre competitiva ad altissimo livello, guardando anche alla Champions con certe ambizioni. Del resto è anche ciò che vuole Oaktree. Il valore di un club può dipendere dai suoi asset. E, in questo senso, lo stadio di proprietà sarà senz'altro una svolta. Ma anche vincere, portare a casa trofei, genera valore e migliora i conti. Come è accaduto proprio in questi anni, che hanno visto un'Inter vincente e tornata in salute e sostenibile. Tuttavia, per proseguire su questa strada, la semplice gestione, lo standard, non è sempre sufficiente. Ogni tanto, occorrono sforzi in più. Che possono avere un impatto nell'immediato, ma che portano senz'altro benefici in futuro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA