La dirigenza interista sta provando a convincere la proprietà a fare uno sforzo ulteriore, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter deve fare uno sforzo supplementare, per avvicinarsi quantomeno alle richieste della famiglia Percassi. Il problema, però, è convincere Oaktree, che non ha ancora dato il suo via libera a un rilancio. Forse occorre vendere qualcuno altro: Frattesi magari. Perché ciò che verrà incassato da Dumfries è stato già di fatto messo in aggiunta ai 25 milioni standard per un cartellino. Intanto, però, Marotta in primis si sta adoperando per far comprendere quanto l'acquisto di Palestra sia fondamentale per la prossima stagione e per quelle a venire. Il vuoto che lascia l'olandese è profondo e va colmato con un elemento che dia assolute garanzie. Palestra, in questo senso, è il meglio. E, in prospettiva, può anche diventare qualcosa di più rispetto a Dumfries.