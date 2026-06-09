Il giovane attaccante è pronto a consolidare la sua posizione nel progetto nerazzurro attraverso una firma che non è in discussione

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 12:02)

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Pio Esposito si sta prendendo l'Inter e anche la nazionale. La sua stagione ha regalato in coda due ulteriori sussulti, proprio in maglia azzurra, a consolidare l'immagine e il valore del giovane attaccante. Il futuro è tutto dalla sua parte, per questo motivo il club nerazzurro non ha alcuna voglia di lasciarselo scappare. Lo conferma anche l'edizione odierna di TuttoSport.

Si legge infatti sul quotidiano: "Non è più considerabile una sorpresa Pio. Già cinque gol in Nazionale e una continuità di rendimento che alimenta speranze in un ruolo, quello del centravanti, in cui l’Italia ha faticato negli ultimi anni a trovare interpreti credibili.

Nell’Inter finora non è stato titolare, ma ha trovato spazio con sempre maggiore continuità e soprattutto Chivu lo ritiene una elemento fondamentale nel suo gruppo, in prospettiva ma anche nell’immediato. Poi per il club nerazzurro Pio rappresenta un asset.

L’intenzione di Marotta è quella di blindare l’attaccante con un rinnovo che possa allontanare qualsiasi tentazione. L'attuale accordo, che scade a giugno 2030, prevede un ingaggio annuale netto di 1,2 milioni di euro più bonus, tuttavia sarà adeguato in maniera molto significativa, con scadenza portata fino al 2031 e ingaggio presumibilmente raddoppiato".