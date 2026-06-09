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Marotta vuole blindare Pio Esposito: i dettagli del nuovo contratto. E con Chivu…

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Il giovane attaccante è pronto a consolidare la sua posizione nel progetto nerazzurro attraverso una firma che non è in discussione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Pio Esposito si sta prendendo l'Inter e anche la nazionale. La sua stagione ha regalato in coda due ulteriori sussulti, proprio in maglia azzurra, a consolidare l'immagine e il valore del giovane attaccante. Il futuro è tutto dalla sua parte, per questo motivo il club nerazzurro non ha alcuna voglia di lasciarselo scappare. Lo conferma anche l'edizione odierna di TuttoSport.

Inter Esposito
Getty Images

Si legge infatti sul quotidiano: "Non è più considerabile una sorpresa Pio. Già cinque gol in Nazionale e una continuità di rendimento che alimenta speranze in un ruolo, quello del centravanti, in cui l’Italia ha faticato negli ultimi anni a trovare interpreti credibili. 

Nell’Inter finora non è stato titolare, ma ha trovato spazio con sempre maggiore continuità e soprattutto Chivu lo ritiene una elemento fondamentale nel suo gruppo, in prospettiva ma anche nell’immediato. Poi per il club nerazzurro Pio rappresenta un asset.

L’intenzione di Marotta è quella di blindare l’attaccante con un rinnovo che possa allontanare qualsiasi tentazione. L'attuale accordo, che scade a giugno 2030, prevede un ingaggio annuale netto di 1,2 milioni di euro più bonus, tuttavia sarà adeguato in maniera molto significativa, con scadenza portata fino al 2031 e ingaggio presumibilmente raddoppiato".

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