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Ormai non è un mistero: Djed Spence è diventato l'obiettivo principale dell'Inter per la fascia destra anche se è tutt'altro che un'operazione facile.

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Getty Images

"Il nome che piace è sempre Spence, oggi si gioca la finalina del Mondiale e Spence sarà protagonista, dopo di che l'Inter avrà dei colloqui con il Tottenham per capire la richiesta definitiva degli Spurs perché la valutazione è lievitata dopo il suo rendimento al Mondiale", il commento di Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Sport Mediaset.