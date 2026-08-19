VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il mercato dell'Inter prosegue, in entrata e in uscita. I due nomi del momento sono quelli di Jones e Luis Henrique: ecco gli aggiornamenti dati da Sportmediaset:

Curtis Jones è una situazione in continuo evoluzione, di quelle che insomma vanno cucinate a fuoco lento, non è una trattativa che può chiudersi in 24-48 ore. Mancano ancora 13 giorni alla chiusura del mercato, l'Inter prosegue il dialogo sia con il Liverpool che con l'entourage del giocatore, ad una certa distanza con i Reds. Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni e il dialogo resta aperto, così come resta aperto, o meglio, si riapre in maniera importante quello con la Roma per Luis Henrique.

Getty Images

Perché la Roma ha completato il trasferimento di Rodrigo Mora, adesso e è alla ricerca dell'esterno. Il dialogo con l'Inter è costante, il giocatore ha dato apertura alla Roma, deve però trovarsi la quadra economica sia tra i club sia tra la Roma e lo stesso Inter.