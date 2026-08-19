VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Come noto, Curtis Jones è l'obiettivo numero uno del mercato dell'Inter. Il club nerazzurro sta facendo il possibile per accontentare le richieste del tecnico.

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"Chivu ha detto da tempo ai suoi dirigenti che Curtis è proprio il profilo adatto per cambiare colore al centrocampo. L’obiettivo dichiarato possiede una fisicità che nessuno ha in rosa, il cambio di passo nutrirebbe lo spirito di una squadra ancora più offensiva di quanto visto nell’ultima stagione finita con due titoli domestici. Per non parlare della duttilità, dote necessaria in questo corso nerazzurro: Jones può occupare ogni possibile casella del centrocampo e non solo quella di mezzala. All’occorrenza, poi, potrebbe pure essere dirottato a destra: prima che si rompesse il feeling con Slot (con Iraola non è neanche nato), l’allenatore olandese lo vedeva anche sulla fascia".