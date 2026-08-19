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Il mercato dell'Inter, da qui alla fine, dirà sicuramente ancora qualcosa. Il club nerazzurro è impegnato nell'affare Jones, nella cessione di Luis Henrique e potrebbe esserci spazio per un altro colpo finale.

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Come spiega La Gazzetta dello Sport, "In caso di addio a LH, non arriverà nessun altro esterno di ruolo, ancora di più con un Curtis nerazzurro: non solo il giocatore dei Reds ha doti di esterno, Spence può ballare su entrambe le fasce, per non parlare di Carlos Augusto e pure Pavard che possono avanzare dalla difesa al centrocampo. La chicca finale sarebbe, invece, una punta con doti differenti dalla ThuLa, Pio e Bonny: un dribblatore a prezzo contenuto, uno sfizio e non un investimento. Il gruzzolo vero, infatti, è appaltato al terzo inglese: Stones e Spence non dovrebbe sentirsi poi troppo soli".