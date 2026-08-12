Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Inter impegnata in parecchie trattative sia in entrata che in uscita. Vicino il passaggio di Frattesi alla Lazio. Queste le ultime novità riportate da Sportmediaset:

Le due operazioni che l'Inter sta provando ad intensificare in entrata, sicuramente la più vicina, la più importante è quella che porta a Spence del Tottenham si può chiudere per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, si cerca l'intesa col giocatore. Vicino, ma non vicinissimo. Poi assalto a Jones perché per l'uscita Davide Frattesi è tutto fatto o quasi con la Lazio per la cessione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Operazione da 15 milioni, che può diventare obbligo, si cerca l'intesa su come può diventare obbligo. L'Inter vuole le presenze del giocatore, la Lazio invece risultati sportivi. Ma trattativa prossima alla chiusura.