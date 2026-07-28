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John Stones dovrebbe essere presto un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha l'accordo col giocatore svincolato, ma potrebbe continuare a spingere anche per Romero.

"Da quanto risulta, l'Inter sta risolvendo le ultime questioni burocratiche per John Stones. Il difensore firmerà un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Il giocatore, una volta firmato il contratto, non partirà per la tournée con la squadra. Rimarrà a Milano, dove svolgerà i test atletici e inizierà il percorso di preparazione personalizzato", scrive Sportmediaset.

"Dobbiamo tenere ancora aperta la pista Romero perché l'Inter ci proverà. Oggi non possiamo escludere che ci siano delle complicazioni per quanto riguarda Romero, soprattutto sulla distanza che c'è tra tutte le parti coinvolte, quindi tra i due club, sia sulla formula, perché l'Inter in questo momento preferirebbe solo un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, il Tottenham ne chiede 50. Dall'altra parte c'è ancora l'intesa totale con il giocatore. Per tutte le informazioni che abbiamo raccolto, però è una pista che dobbiamo tenere ancora viva. E quindi l'Inter ci proverà per Romero", aggiunge Mediaset.