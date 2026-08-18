GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Sono giorni cruciali per il possibile trasferimento di Curtis Jones all'Inter. I nerazzurri preparano infatti una nuova proposta che sperano possa essere decisiva, come riporta Tuttosport: "Il centrocampista aspetta l’Inter e a Liverpool sono ormai convinti che partirà.

Sia per le assenze nelle ultime amichevoli - giustificate con acciacchi più o meno “invalidanti” -, sia per la volontà di cedere un elemento ormai ai margini del progetto e che fra 10 mesi andrà via gratis. L’Inter, così come accaduto per Spence, ha sposato una linea attendista per aspettare che il Liverpool calasse le proprie pretese.

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Partiti da 40 milioni, ora i Reds potrebbe valutare 35 milioni complessivi, una cifra già più vicina a quella che hanno in mente a Milano, dove si ragiona su una proposta simile a quella fatta al Tottenham per Spence: 30 più 5".