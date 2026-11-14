Il nuovo scenario sul mercato nerazzurro per la sessione invernale arriva dalla rassegna stampa di oggi
L'Ital-Inter fa l'impresa, fegati esplodono. Mancio, assist a Chivu? Frattesi emoziona
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il mercato di riparazione potrebbe non essere affare solo per gli altri club. L'Inter approfitterà di queste settimane che separano dall'apertura ufficiale della finestra invernale per capire se e dove intervenire. Non c'è preclusione, dunque, in viale della Liberazione sulla possibilità di fare qualcosa per puntellare la rosa di Chivu in vista della seconda parte di stagione, considerando i tanti impegni che attendono i nerazzurri su più fronti.
Ma in quale zona di campo interverrà eventualmente l'Inter? Si è detto in questi giorni della possibilità di prendere un difensore, andando a reperire sul mercato caratteristiche che obiettivamente mancano al reparto arretrato di Chivu. Ma uno scenario a sorpresa arriva dalle colonne di Libero di oggi. "Attenzione, infine, all’Inter, che potrebbe fiondarsi sul mercato delle punte nel caso in cui decidesse di regalare a Cristian Chivu un quinto attaccante", si legge sul quotidiano. Possibile sorpresa in vista, dunque.
© RIPRODUZIONE RISERVATA