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Sul tavolo dei dirigenti dell'Inter c'è sicuramente il dossier Hakan Calhanoglu, ma oggi la priorità è chiudere un altro accordo a stretto giro.

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Si tratta del rinnovo di Carlos Augusto: le parti sono ad un passo dall'accordo e presto arriverà anche la firma e si metterà nero su bianco sui contratti.

Lo conferma Fabrizio Romano: "Possiamo dire che l'Inter vuole le firme entro Natale. Nel giro di 40 giorni, si vuole arrivare allo scambio dei documenti, l'accordo è in dirittura d'arrivo".