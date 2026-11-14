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L'INTER ALL'INGLESE

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Finalmente ecco l'Inter all'inglese. Per la prima volta, infatti, al rientro dalle nazionali, Cristian Chivu avrà a disposizione nello stesso momento Curtis Jones, John Stones e Djed Spence. E il tecnico è pronto a sfruttare tutte le potenzialità dei suoi tre nuovi acquisti, come scrive oggi il Corriere dello Sport: "Una volta sistemato il suo motore, Spence si è ritrovato senza i suoi connazionali. E, nonostante il ritardo, è stato il primo ad imporsi.

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Non subito, ha comunque avuto bisogno di un rodaggio. Tuttavia, nell’ultima settimana prima della pausa ha infilato tre gare consecutive dall'inizio: il derby, dove è stato tra i pochi nerazzurri a salvarsi, e poi le sfide con Feyenoord e Como, dentro le quali ha confezionato 3 assist, spadroneggiando sulla sua fascia. Adesso non resta che attendere Stones e Jones. Quest’ultimo in particolare è l’elemento sbarcato con maggiori aspettative.

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Chivu lo ha voluto a tutti i costi. Ha atteso fino all’ultimo, per poi essere stato accontentato. Nelle sue idee, l’ex-Liverpool può diventare un centrocampista totale, capace di gestire il pallone, di inserirsi, all’occorrenza di segnare, e pure di lavorare con efficacia in fase di non possesso. Ma soprattutto deve portare intensità. È ciò che insegue il tecnico rumeno sin dalla scorsa stagione, tanto da andarne a caccia in Premier League. L’intensità fa la differenza in Champions. E l’Inter deve alzarla, nonché mantenerla il più possibile nell’arco dei 90’ per essere davvero competitiva in Europa.

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