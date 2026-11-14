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Andrea Stramaccioni, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dei temi legati all'Italia, soffermandosi in particolare su Pio Esposito. Queste alcune delle sue considerazioni:

Pio, già. Il migliore al mondo se cerchi un centravanti forte fisicamente che “lavora”, prevalentemente, spalle alla porta. In giro con queste caratteristiche non ne vedo, non al suo livello: Thierno Barry e Samu Aghehowa sono forti, Pio è superiore... I due gol in quattro giorni contro Jacobo Ramon e contro Upamecano sono identici, senso della posizione, si piazza, non lo sposti più, gol».

L’Italia ha il suo nove come letteratura del calcio chiede...

Era da un bel po’ di tempo che non accadeva, diciamo da troppo tempo: l’ultimo, per me, è stato Luca Toni».

Palla a Pio e qualcosa accade.

Stiamo parlando di un ragazzo di ventuno anni, intelligente calcisticamente e fuori dal terreno di gioco. Viaggia con i solidi valori che una famiglia speciale gli ha trasmesso e ha due allenatori che oltre a stimarlo gli vogliono bene, Chivu e Mancini. Dove può spingersi? I suoi margini di miglioramento sono impronosticabili, naturalmente in chiave positiva».

Spingersi fino a scomodare paragoni ingombranti come quelli con il Pallone d’Oro Harry Kane?

Per valore e “peso” nelle rispettive nazionali, sì. Se il discorso scivola sulle attitudini, direi di no: a 21 anni, Kane con Pochettino si muoveva da “9 e mezzo”, spesso alle spalle di Soldado e con grandi abilità nel legare il gioco, ma il suo feeling con il gol era già spaventoso tanto che finì la Premier League con una dote di ventuno reti all’attivo».

Un altro salto dentro la luce e l’azzurro di San Siro: come abbiamo avuto la meglio sui ragazzi di Zidane?

Reagendo ad una partenza negativa dove per quindici, venti minuti abbiamo sofferto, tanto. Poi, ecco quel lavoro “sporco” cercando Pio quando nel palleggio facevamo fatica, la crescita minuto dopo minuto, il grande secondo tempo, l’energia dai cambi decisivi».