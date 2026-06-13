Continua il lavoro dei dirigenti dell'Inter sul mercato: ecco come sarà l'Inter il primo giorno di raduno e chi sarà arrivato

Marco Astori Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 08:04)

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Continua il lavoro dei dirigenti dell'Inter sul mercato: l'obiettivo è quanto prima consegnare a Cristian Chivu una squadra competitiva e nel limite del possibile completa per cominciare la preparazione al meglio. Secondo Tuttosport, il gruppo che si presenterà al raduno ad Appiano a luglio sarà questo: "Anche se Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin non hanno ancora portato a termine acquisti ufficiali - se non la ricompra di Aleksandar Stankovic, che con la giusta offerta potrebbe anche ripartire -, almeno un paio sembrano dietro l’angolo. Non tanto Marco Palestra, per quanto un po’ tutti i protagonisti della trattativa siano convinti che alla fine arriverà la fumata bianca. Diversi i casi di Ivan Provedel e Oumar Solet: c’è da lavorare e limare le distanze, più o meno rilevanti, ma per entrambi il trasferimento è abbastanza vicino, e andrebbero ad aggiungersi a una rosa che, al netto dei partecipanti ai Mondiali, a livello numerico si potrebbe già schierare in campo, e sarebbe anche competitiva.

L’estate dell’Inter sarà diversa dal passato anche sotto altri profili. Oltre ai due innesti da Lazio e Udinese, il romeno conta anche di avere a disposizione Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij: il rinnovo dell’armeno è pressoché certo, quello dell’olandese molto probabile. Ne deriva che, pur non potendo disporre dei giocatori impegnati oltreoceano - i cui rientri sono legati al percorso delle proprie nazionali -, potrebbe sfoggiare il classico 3-5-2 della casa. O meglio: a corto di forze sarà proprio l’attacco, rappresentato dal solo Pio Esposito, visti gli impegni mondiali di Lautaro, Thuram e Bonny. Chissà che non possa essere l’occasione di testare qualche assetto alternativo.

Non in difesa, dato che ci sarà - come tutti gli azzurri, bontà loro - anche Alessandro Bastoni, ed è difficile discostarsi dalla linea a tre. Ma l’idea di provare il 3-4-2-1, e magari indirizzare (almeno in parte) le mosse di mercato al fine di avere questa soluzione tattica nel proprio arsenale, non è così lontana dai pensieri del tecnico. Mkhitaryan ha ricoperto in gioventù il ruolo di mezzapunta, può farlo anche Andy Diouf (a oggi considerato più che altro l’alternativa al futuro titolare sulla destra), e il ritiro tedesco sarà l’occasione di vedere da vicino Yanis Massolin, che ha fatto innamorare la dirigenza e chiunque l’abbia visto toccare palla in Serie B con il Modena. Lo stesso Stankovic, che Chivu conosce benissimo - a proposito, è sempre attesa l’ufficializzazione del rinnovo fino al 2028 con l’Inter -, sarà testato in un centrocampo basato sulle colonne Barella e Zielinski", si legge.