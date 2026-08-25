Le parole di Beppe Marotta rilasciate poco prima di Inter-Monza, hanno fatto intendere che il mercato in entrata del club nerazzurro potrebbe non essere finito. "Siamo sempre attenti a valutare nuovi innesti, naturalmente seguendo le indicazioni di Chivu e grazie anche a una proprietà che non si è mai tirata indietro. Ci muoviamo solo su profili importanti, sia chiaro". E allora nell'ultima settimana di mercato è lecito aspettarsi qualche sorpresa, soprattutto se dovesse uscire qualcuno come Luis Henrique che ha estimatori in Premier.

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"Ciò che cerca l’Inter è proprio un’occasione. L’idea sarebbe quella di inserire un elemento che garantisca fantasia, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo. Dovrebbe anche essere raggiungibile senza ricorrere a formule troppo complicate e dispendiose, e avere pure un ingaggio sostenibile per le casse nerazzurre", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Oltre che accontentarsi di essere la classica carta da panchina: l'elemento da spedire in campo per sbloccare una partita incagliata. Non si tratta di uno scenario semplice. Tuttavia, con la tranquillità di aver già coperto tutte le esigenze e priorità, il club nerazzurro può permettersi di studiare il mercato senza assilli. E chissà che proprio all’ultimo non salti fuori la sorpresa".

(Corriere dello Sport)