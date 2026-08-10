L'Inter ha come priorità l'esterno e quello di Diaby è un nome che resta in cima alla lista del club nerazzurro. Lo spiegano a Skysport in una delle finestre di mercato nelle quali è stato sottolineato che, nonostante l'interesse dal Bayern Leverkusen, il giocatore non ha dato ancora apertura al trasferimento. È arrivato un primo no dell'Al-Ittihad all'offerta dei nerazzurri per 20 mln con il cartellino di Asllani nel pacchetto.

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Nelle prossime ore è atteso un rilacio del club nerazzurro. L'ingaggio del giocatore non è un problema: sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per lo sbarco in Serie A dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Sul taccuino dei nerazzurri resta il nome di Nico Gonzalez, argentino, classe 1998 della Juve, che è tornato dal prestito all'AM. Si valutano altre possibilità, ma intanto sono state prese informazioni sul giocatore.

Curtis Jones? Nessuna accelerata al momento, ma resta l'obiettivo numero uno a centrocampo. Servono però delle cessioni per far spazio al calciatore.

(Fonte: SS24)