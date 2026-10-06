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C'era anche l'Inter su Mario Gila in estate: lo ha dichiarato lui stesso dal palco del Festival dello Sport a Trento. Ma il club nerazzurro non ha mai affondato su di lui per diversi motivi.

Uno su tutti il reparto già affollato: col rientro di Pavard e l'arrivo di Stones, non c'era modo di inserire lo spagnolo nella batteria dei centrali.

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"L'abbondanza non è però l'unico motivo per cui l'Inter ha abbandonato la pista Gila, perché a dire la verità l'obiettivo principale per rinforzare la difesa sarebbe stato Chalobah (poi passato al Como)", rivela poi La Gazzetta dello Sport.