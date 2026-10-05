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"Su di me c'era l'Inter: negli ultimi anni il Milan non è stat ad un livello simile ad Inter o Napoli magari. Ma aiutare una squadra a tornare a vincere qualcosa la soddisfazione è più bella ancora. Una cosa importante per la mia scelta". Queste le parole di Mario Gila, difensore passato dalla Lazio al Milan in estate, dal palco del Festival dello Sport di Trento. Ma i nerazzurri non l'hanno preso per la sua volontà o per altro? Il vero motivo lo spiega La Gazzetta dello Sport.

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"I motivi per cui l'Inter ha deciso di non proseguire i colloqui con la Lazio e con lo stesso difensore spagnolo sono svariati. Il profilo piaceva, sì, però all'interno del gruppo nerazzurro le caselle per quanto riguarda il reparto offensivo erano già tutte occupate: Bisseck, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, il ritorno di Pavard, l'arrivo a parametro zero di Stones. Una scelta molto precisa, quest'ultima, che ha portato ad aggiungere al pacchetto un difensore esperto e permesso al club di "dirottare" il proprio budget in altre zone di campo dove veniva considerato più urgente. Ovvero la corsia destra, per cui sono stati investiti circa 30 milioni con l'acquisto dell'altro inglese Spence. Poi il pallino di Cristian Chivu, ovvero Jones al centro, il contro-riscatto comunque piuttosto oneroso di Aleksandar Stankovic, il riscatto (obbligatorio) di Akanji, il vice affidabile in porta Provedel.

L'abbondanza non è però l'unico motivo per cui l'Inter ha abbandonato la pista Gila, perché a dire la verità l'obiettivo principale per rinforzare la difesa sarebbe stato Chalobah (poi passato al Como). E la quotazione di Lotito per un calciatore in scadenza di contratto l'anno successivo - il Milan l'ha pagato 30 milioni - si sarebbe comunque scontrata con la valutazione di mercato dell'Inter, che (come dimostrato) difficilmente avrebbe stanziato un budget tanto elevato per qualcuno che pochi mesi dopo si sarebbe liberato a zero. Certo, verrebbe naturale pensare all'acquisto di Jones - situazione contrattuale e valutazioni simili -, ma... al cuor non si comanda, e l'inglese è notoriamente sempre stato l'obiettivo numero uno di Cristian Chivu per rinforzare la squadra e regalare un volto nuovo ad un centrocampo già completo. Gila in difesa, no".