Quale futuro per Luis Henrique? E' ancora in piedi la pista che porterebbe l'esterno brasiliano dall'Inter alla Roma, ma non è ancora in fase di definizione
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Quale futuro per Luis Henrique? E' ancora in piedi la pista che porterebbe l'esterno brasiliano dall'Inter alla Roma, ma non è ancora in fase di definizione.
Secondo Il Tempo, "Luis Henrique è stato proposto, ma al momento non sembra rappresentare una pista percorribile.
Non è da escludere che la Roma possa prendere in considerazione il brasiliano negli ultimi giorni di mercato, ma solamente in prestito con diritto di riscatto. La sua duttilità, in particolare, viene apprezzata a Trigoria".
© RIPRODUZIONE RISERVATA