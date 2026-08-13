Quale futuro per Luis Henrique? E' ancora in piedi la pista che porterebbe l'esterno brasiliano dall'Inter alla Roma, ma non è ancora in fase di definizione

Marco Astori
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Quale futuro per Luis Henrique? E' ancora in piedi la pista che porterebbe l'esterno brasiliano dall'Inter alla Roma, ma non è ancora in fase di definizione.

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Secondo Il Tempo, "Luis Henrique è stato proposto, ma al momento non sembra rappresentare una pista percorribile.

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Non è da escludere che la Roma possa prendere in considerazione il brasiliano negli ultimi giorni di mercato, ma solamente in prestito con diritto di riscatto. La sua duttilità, in particolare, viene apprezzata a Trigoria".

Luis Henrique

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