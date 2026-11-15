GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Come noto, nei mesi scorsi l'Inter ha stanziato oltre 100 milioni di euro per la ristrutturazione di Appiano Gentile, centro di allenamento dei nerazzurri. Nel dettaglio ecco tutti i miglioramenti che verranno effettuati secondo Tuttosport:

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"La ristrutturazione della Pinetina iniziata già la scorsa estate e che si concluderà entro due anni, con un investimento della proprietà da 100 milioni. Per prima cosa è stato ultimato l’edificio iper tecnologico della prima squadra; via via verranno perfezionati lo spogliatoio principale, l'area recovery con la piscina riabilitativa e la zona "spa" (vasche, sauna, bagno turco), creato un "hub" per l'analisi di dati e video".

"Verrà innalzato un edificio apposito per l’Under 23 con tutto ciò che serve e una nuova area riservata ai media. Ovviamente a completare il tutto, il rinnovamento dei campi e la creazione di un quinto terreno di gioco proprio per la seconda squadra".

(Fonte: Tuttosport)