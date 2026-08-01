VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Cristian Chivu ha scelto l’erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra dell’Inter. Ne parla il sito di Repubblica, che aggiorna così sull’esterno che i dirigenti cercano per rinforzare la rosa per la stagione 2026/27.

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“Capitolo fascia destra: per il dopo Dumfries, i nerazzurri guardano sempre al Tottenham. Per Chivu è Spence l’erede dell’olandese, ma si cerca ancora un’intesa con il club londinese, che pretende 40 milioni.

Non va esclusa la soluzione sostenibile, che l’Inter ha già in casa. Diouf ha convinto Chivu, ma il tecnico non è ancora sazio di acquisti: «Stones alza il livello, ma c’è sempre bisogno di giocatori che ti fanno fare il salto di qualità»”, si legge.

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