Cristian Chivu ha scelto l’erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra dell’Inter: ne parla così il sito di Repubblica in chiave mercato.

Alessandro Cosattini
vieri

VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Screenshot 2026-08-01 alle 09.23.54

Cristian Chivu ha scelto l’erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra dell’Inter. Ne parla il sito di Repubblica, che aggiorna così sull’esterno che i dirigenti cercano per rinforzare la rosa per la stagione 2026/27.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Chivu
Getty Images

Capitolo fascia destra: per il dopo Dumfries, i nerazzurri guardano sempre al Tottenham. Per Chivu è Spence l’erede dell’olandese, ma si cerca ancora un’intesa con il club londinese, che pretende 40 milioni.

Immagine 2026-07-31 232422

Non va esclusa la soluzione sostenibile, che l’Inter ha già in casa. Diouf ha convinto Chivu, ma il tecnico non è ancora sazio di acquisti: «Stones alza il livello, ma c’è sempre bisogno di giocatori che ti fanno fare il salto di qualità»”, si legge.

Chivu

Qui le pagelle di Manchester City-Inter di fcinter1908.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti