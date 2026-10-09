In estate l'Inter ha acquistato cinque giocatori: Provedel, Stankovic, Stones, Spence e Jones. Chi per un motivo, chi per un altro, fin qui nessuno dei nuovi arrivati è riuscito a incidere. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, fin qui il mercato nerazzurro s’è visto poco.

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"Partiamo dalla porta, la situazione più semplice. Ivan Provedel, acquistato dalla Lazio per una cifra vicina ai tre milioni, fin qui non ha ancora giocato un minuto, ma era prevedibile. Di sicuro avrà almeno una chance in queste mese. Ha giocato anche un bel precampionato. In difesa, invece, Spence è ancora a caccia dei primi minuti. Ha smaltito un problema fisico e ora vuole tallonare Diouf, vecchia mezzala trasformata in esterno da Chivu. Avrà minuti. Stones fin qui ha giocato solo 144' tra campionato e Champions. Ha giocato dall’inizio solamente contro l’Udinese, poi s’è infortunato", si legge sul quotidiano.

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"Jones è stato sfortunato. Di sicuro avrebbe giocato titolare contro il Parma, ma un risentimento all’adduttore l’ha messo fuori gioco per almeno venti giorni. Fin qui s’è distinto soprattutto quanto è entrato a gara in corso, meno da titolare (vedi Real e Roma). Ha il minutaggio più alto tra i nuovi: 242 minuti per cinque presenze, di cui due da titolare. L’ultimo appunto è su Aleksandar Stankovic, in campo per un quarto d’ora scarso in campionato. Chivu fin qui l’ha buttato nella mischia solo contro Monza e Udinese, rispettivamente per 7 e 8 minuti. Troppo pochi. Tuttavia, l’allenatore nerazzurro lo conosce da una vita e punta su di lui. Anche lui avrà spazio in questo ottobre di fuoco".

(Gazzetta dello Sport)