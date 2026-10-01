Diversi casi spinosi in casa Napoli in ottica rinnovi di contratto: uno su tutti Frank Anguissa, in scadenza a giugno 2027 e accostato con forza all'Inter

Marco Astori

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Diversi casi spinosi in casa Napoli in ottica rinnovi di contratto: uno su tutti Frank Anguissa, in scadenza a giugno 2027 e accostato con forza all'Inter nelle ultime settimane.

Anguissa
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Si legge su Il Mattino: "Tutto tace, il gelo è calato sulla trattativa. Non solo i guai fisici e umorali che si inseguono da Dimaro (salì sul palco della festa con le mani in tasca e con muso lungo, come se infastidito) ma anche lo stop alla trattativa per il prolungamento. Rottura? Nessuno usa questo termine, ma non ci sono in agenda appuntamenti.

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Anguissa
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Né schiarite, né segnali. Anguissa si libererebbe a zero a giugno, senza colpi di scena. Ed è ovvio che se quella di McTominay è solo una opzione, la cessione di Anguissa a gennaio potrebbe essere una delle missioni del ds Manna, per provare a fare cassa".

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