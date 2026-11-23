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In casa Inter si sta affrontando da tempo la questione rinnovi. Uno dei contratti in scadenza il 30 giugno 2027 è quello di Hakan Calhanoglu, colonna della squadra ed elemento insostituibile, ma che guadagna molto (6,5 milioni di euro a stagione), che ha già superato i 30 anni (a febbraio saranno 33) e che sta accusando sempre più problemi fisici (l'ultimo, ieri sera contro l'Atalanta). Insomma, nonostante la volontà comune di proseguire insieme, la trattativa procede a rilento, e l'esito non è affatto scontato.

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Secondo tuttomercatoweb.com, l'idea dell'Inter sarebbe quella di proporre un nuovo accordo con una parte fissa da circa 5 milioni di euro, accompagnata da bonus legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra che permetterebbero al turco di avvicinarsi nuovamente alle cifre attuali. Un'offerta non è ancora arrivata, ma sarà probabilmente rispedita al mittente, seppur la priorità sia quella di rimanere in Italia. Una situazione che potrebbe far drizzare le antenne a numerosi club: su tutti, Juventus e Como in Italia, oltre al "solito" Galatasaray e al Tottenham.