VIDEO / Atalanta-Inter, perché Zappacosta non è stato espulso? La spiegazione di Calvarese

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Non solo la difesa tiene in apprensione Chivu. Il tecnico deve anche risolvere il problema della regia. Calhanoglu si è fatto male di nuovo e Zielinski non ha ancora recuperato dal problema al piede.

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“C’è un grande problema che esaspera le preoccupazioni: all’Inter manca un regista. Anzi, manca anche l’aiuto regista. Calhanoglu si è fermato dopo mezz’ora a Bergamo e oggi farà gli esami strumentali all’Humanitas di Rozzano: salterà certamente lo Stoccarda domani e le due partite contro il Genoa, campionato e Coppa Italia racchiuse in 72 ore. Poi si vedrà, a seconda dell’entità del danno riscontrato. Ma neanche Zielinski, che è il sostituto più logico, può recuperare in tempo per la Champions: il dolore al piede non è scomparso e gli impedisce di allenarsi con la squadra”, scrive La Gazzetta dello Sport