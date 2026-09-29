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L'Inter si è fiondata su Frank Anguissa. Il club nerazzurro, in questa sosta, sta scandagliando il mercato dei giocatori in scadenza in prossimo anno e ha acceso concretamente i fari sul centrocampista oggi al Napoli. Lo conferma oggi il Quotidiano Sportivo.

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"Oggi Anguissa, alle prese con problemi fisici che non gli consentono di giocare con continuità, percepisce uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro, la richiesta è di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione: condizione già bocciata dal Napoli, motivo per cui Inter e Milan “in primis“ sono alla finestra per non farsi sfuggire la grande occasione.

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In effetti prendere Anguissa a parametro zero potrebbe essere un’operazione in pieno “stile“ Marotta, che negli ultimi anni con l’ex ds Piero Ausilio ha portato in nerazzurro molti calciatori di ottimo livello in scadenza di contratto (proprio dal Napoli è arrivato Zielinski). Tanto più che c’è chi, come Mkhitaryan, saluterà a fine stagione; e altri, come Calhanoglu (piace a Juventus e Galatasaray), in trattativa per il rinnovo.