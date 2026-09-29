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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha incensato così Francesco Pio Esposito dopo la prestazione di ieri con l'Italia: "Magari parliamo di Pio Esposito, perché negli anni l'ho sentito paragonato con Camarda, ho sentito dire che è lento, si gira piano, che è solo fisico: ragazzi, Pio Esposito è un giocatore che non ci capitava da parecchio tempo. Perché sì Retegui bravo, Scamacca c'ha il tiro, non sono Pio Esposito.

Getty Images

Pio Esposito è diverso, a 20 anni è Luca Toni a 25. Possiamo dire che Toni non sia stato Van Basten e siamo d'accordo, ma Toni da 25 anni in avanti ha fatto 30 ogni anno. Non so se Pio farà 30 ogni anno ma so che ne farà 20 e poi darà 3-4 palloni come quelli che ha dato ieri nel primo tempo, ha dispensato palloni. Perché Pio Esposito ha una cosa che magari sfugge agli altri: ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Fa delle cose in campo a 21 anni molto difficili da immaginare a quell'età. Gestisce la fisicità in modo straordinario e, siccome non è velocissimo e ha questo corpone incredibile, la gente non gli riconosce squisitezza tecnica: non è squisito, ma nel non essere squisito è il massimo possibile in quella struttura tecnica. E' uno che la palla la sa trattare, la sa mandare avanti, sa giocare coi compagni: capisce sempre le situazioni, è sveglissimo. Pio Esposito è il centravanti dell'Italia dei prossimi 10 anni e lo diciamo da 15 mesi: spero vivamente che nessuno lo metta più in discussione o che lo tolga per far fare l'esterno a Kean".