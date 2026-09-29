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Né Pio Esposito, né Seba Esposito, né Davide Frattesi e neanche Alessandro Bastoni. Secondo Sky Sport, è un altro il giocatore che si è preso la scena in Nazionale, nella vittoria di ieri contro la Turchia (qui le nostre pagelle).

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Peppe Di Stefano da Coverciano ha fatto il nome di Michael Kayode, grande protagonista nel 4-1 degli Azzurri. L'esterno classe 2004 del Brentford ha brillato sulla corsia destra ed è stato sicuramente tra i migliori in campo tra i giocatori dell'Italia.

(Fonte: SS24)