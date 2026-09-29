Né Pio Esposito, né Seba Esposito, né Davide Frattesi e neanche Alessandro Bastoni: chi si è preso la scena in Nazionale con la Turchia.
VIDEO FCIN1908 / Cordoba: "L'Inter deve sempre lottare per cose importanti. Chivu sa..."
Né Pio Esposito, né Seba Esposito, né Davide Frattesi e neanche Alessandro Bastoni. Secondo Sky Sport, è un altro il giocatore che si è preso la scena in Nazionale, nella vittoria di ieri contro la Turchia (qui le nostre pagelle).
Peppe Di Stefano da Coverciano ha fatto il nome di Michael Kayode, grande protagonista nel 4-1 degli Azzurri. L'esterno classe 2004 del Brentford ha brillato sulla corsia destra ed è stato sicuramente tra i migliori in campo tra i giocatori dell'Italia.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Mercato, l'Inter a giugno 2027 può fare quest'acquisto "in pieno stile Marotta"
Ultima ora
Quando Cassano disse: “L’Inter ha un centrocampista che è meglio di McTominay”. E non è Calhanoglu
Nazionali
Costa d'Avorio, il ct spegne il caso Bonny: "So che se ne parla ma non giochi all'Inter se..."
Ultima ora
Inter, retroscena Ausilio! Rossi svela: "Mi hanno detto che lui era pronto a..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti