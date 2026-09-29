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Antonio Cassano sul finire della scorsa stagione aveva 'previsto' di fatto un acquisto dell’Inter. E ne aveva parlato più che positivamente, dicendo che è “meglio di McTominay”.

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Così l’ex attaccante a Viva el Futbol su questo giocatore nerazzurro: “Jones per l’Inter? Ottimo acquisto, mezzala di passo, è un giocatore orientato alla Champions. Meglio di McTominay, ha grande qualità e al Liverpool ha vinto tanto giocando, non come Zaccardo e Barzagli che sono campioni del Mondo ma non giocavano mai”, le parole di Cassano. Per lui, Jones è dunque meglio di McTominay: se lo augurano anche tutti i tifosi nerazzurri...