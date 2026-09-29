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Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì (ore 2.00) l'Argentina affronterà la Bolivia allo stadio Mario Kempes di Cordoba nella prima di tre amichevoli che l'Albiceleste disputerà in questa finestra dedicata alle Nazionali.

La foto postata sui social da Lautaro Martinez

In molti si aspettano che il CT argentino Scaloni dia ampio spazio ai giovani, che potrebbero così fare il proprio debutto. "Nell'allenamento di mercoledì, il tecnico argentino ha diretto una sessione tattica che ha offerto spunti su un possibile modulo per la partita contro la squadra sudamericana. L'aspetto più significativo è stata la presenza Lautaro Martínez e Julián Álvarez, presenti insieme in attacco durante la sessione di allenamento", si legge su TyCSports.

Dal profilo Instagram di Lautaro Martinez

Secondo il portale argentino, Lautaro e Julian Alvarez formeranno la coppia d'attacco contro la Bolivia, con Nico Paz alle loro spalle. C'è un ballottaggio poi tra Barco e Mastantuono mentre sembrano essere certi di una maglia da titolari Mac Allister e Palacios per completare il centrocampo. In difesa, invece, Giay e Medina sulle fasce con Lisandro Martinez e Cristian Romero al centro ed Emi Martinez tra i pali.

Probabile formazione Argentina-Bolivia

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. CT: Lionel