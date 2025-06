Mercato Inter, girandola in attacco? “Hojlund complicato, la verità su Rashford. E Taremi…”

Se per Bonny , l'accordo con il Parma è davvero ad un passo, dall'altro lato l'Inter punta anche ad un altro attaccante per coprire poi il buco lasciato da Arnautovic e Correa.

"Con Bonny, l’Inter coprirebbe uno dei due vuoti lasciati in attacco da Arnautovic e Correa. Il secondo, al momento, è già stato occupato da Pio Esposito, ma la sua situazione resta in evoluzione. Nel senso che l’opzione più probabile è un prestito in una squadra di Serie A per poi ritornare alla base, perché l’Inter è convinta di avere in mano un “brillante” che ancora non ha toccato il suo massimo splendore. Esiste, però, pure l’eventualità che resti almeno fino a gennaio alla Pinetina"