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La discussione attorno alla porta dell'Inter continua: Josep Martinez non ha dimostrato l'affidabilità necessaria e stasera in Champions League toccherà a Ivan Provedel. Ma il club guarda avanti e starebbe valutando un nuovo cambio per il futuro tra i pali. Si legge su Tuttosport: "Filip Stankovic non è più un giocatore di proprietà dell’Inter dall’estate 2025. Nonostante la retrocessione in B, il Venezia aveva deciso di riscattarlo per poco meno di 2 milioni. Il serbo, arrivato come vice di Joronen, gli aveva poi rubato il posto e finché era rimasto in campo aveva ben impressionato, salvo poi terminare la stagione in infermeria.

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Nelle sue 16 presenze aveva però subito 23 gol, contro i 36 incassati dalla coppia Joronen-Radu nelle restanti 22. La scorsa annata in Serie B il figlio di Dejan era stato fra i migliori della squadra - 16 clean-sheets - e ora sta cercando di aiutare il Venezia a risalire la china. Ha commesso alcune imprecisioni a inizio campionato, ma sabato contro il Napoli è stato nettamente il migliore in campo con parate fenomenali, compreso il rigore neutralizzato a De Bruyne.

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Il ds nerazzurro Baccin continua a tenerlo d’occhio. L’Inter non ha un’opzione di acquisto, ma ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Di fatto, se decidesse di comprarlo, lo pagherebbe la metà. Il primo dei fratelli Stankovic, 25 anni a febbraio, però, potrebbe essere un investimento. L’Inter lo segue per capire se riportarlo sotto la propria ala, magari per prestarlo di nuovo e rinviare una decisione definitiva sul suo futuro all’estate 2028, quando potrebbe tornare per fare il vice, o chissà, magari qualcosa di più".