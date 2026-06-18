Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Oumar Solet, difensore dell'Udinese nel mirino dell'Inter: "In queste ore sono circolate indiscrezioni su problematiche relative alle condizioni fisiche di Solet. L'anno scorso ha giocato praticamente tutte le partite, è vero che in passato ha avuto un grave infortunio al ginocchio ma è una cosa che è stata superata.

Poi, come sempre sappiamo, quando i due club trovano un accordo, poi ci sono le classiche visite mediche di rito dove si fanno accertamenti a 360°, visite molto approfondite e si valuta tutto. Già in passato ci sono state operazioni dove i due club avevano trovato l'accordo, i giocatori avevano fatto foto di rito con la nuova sciarpa e poi qualcuno non ha superato le visite mediche. Le cose vanno fatte bene, Solet aveva avuto un grave problema al ginocchio ma l'ha superato e lo dimostra il fatto che ha giocato con grande continuità all'Udinese dopo l'infortunio.