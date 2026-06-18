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calciomercato
Mercato Inter, Musmarra: “Ecco le ultime novità su Solet. De Vrij? La società…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Oumar Solet, difensore dell'Udinese nel mirino dell'Inter: "In queste ore sono circolate indiscrezioni su problematiche relative alle condizioni fisiche di Solet. L'anno scorso ha giocato praticamente tutte le partite, è vero che in passato ha avuto un grave infortunio al ginocchio ma è una cosa che è stata superata.
Poi, come sempre sappiamo, quando i due club trovano un accordo, poi ci sono le classiche visite mediche di rito dove si fanno accertamenti a 360°, visite molto approfondite e si valuta tutto. Già in passato ci sono state operazioni dove i due club avevano trovato l'accordo, i giocatori avevano fatto foto di rito con la nuova sciarpa e poi qualcuno non ha superato le visite mediche. Le cose vanno fatte bene, Solet aveva avuto un grave problema al ginocchio ma l'ha superato e lo dimostra il fatto che ha giocato con grande continuità all'Udinese dopo l'infortunio.
Resta un obiettivo solido e importante, in attesa di capire poi la decisione di De Vrij. L'intenzione di De Vrij sarebbe quella di chiudere altrove, quando De Vrij certificherà questa risposta attraverso il suo agente all'Inter, poi l'Inter vedrà come sostituire De Vrij"
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