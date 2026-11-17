Tutte le info sulla vendita dei biglietti per la finale di Supercoppa in programma il 22 dicembre al Meazza
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Supercoppa Inter-Lazio
Si pubblicano di seguito le informazioni relative ai prezzi, ai tempi e alle modalità di vendita dei biglietti per la EA SPORTS FC Supercup 2026/2027 INTER – LAZIO, in programma allo Stadio “G. Meazza” di Milano martedì 22 dicembre 2026, con inizio alle ore 21:00.
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