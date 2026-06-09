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Mercato Inter, Pedullà: “Confermo la possibilità di imbastire uno scambio tra Frattesi e…”
Così Alfredo Pedullà sulle recenti voci su un possibile asse di mercato tra Inter e Juventus: ecco le sue parole
"Confermo Frattesi nella lista di Spalletti: e c'è la possibilità di imbastire uno scambio con Cambiaso, su valutazione di cartellini ancora da fare". Così Alfredo Pedullà sulle recenti voci su un possibile asse di mercato tra Inter e Juventus.
Spiega l'esperto di mercato: "Il suo identikit all'Inter piace molto. Mi avete chiesto se Cambiaso significherebbe rinunciare a Palestra: sulla carta no, ipoteticamente sì.
Ma dobbiamo aspettare, vediamo come funziona per Carlos Augusto su quella corsia, visto che può giocare anche dietro. Cambiaso è sempre piaciuto all'Inter, come Frattesi è sempre piaciuto a Spalletti".
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