Mancano due tasselli in entrata dal mercato in casa Inter: il centrocampista chiesto da Chivu ma soprattutto l'esterno di fascia destra
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
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Mancano due tasselli in entrata dal mercato in casa Inter: il centrocampista chiesto da Chivu ma soprattutto l'esterno di fascia destra.
Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, utti i nomi sondati - da Doué a Read - non hanno mai convinto del tutto.
Così resta in piedi solo Diaby, già cercato a gennaio, ma insabbiato all’Al-Ittihad finché uno tra Asllani o Pavard non accetterà di diventare una pedina di scambio. Dunque al momento bisogna anche mettere in conto di restare così, con Luis Henrique e Diouf a dividersi la fascia destra".
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