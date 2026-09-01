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Non ci sono in programma acquisti da parte dell'Inter nell'ultima giornata di mercato, ma nulla si può escludere. Un po' come successe nella scorsa sessione estiva.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Lo scorso anno il mercato dell’Inter si chiuse con una scossa, proprio maturata il primo settembre: Pavard andò al Marsiglia in prestito liberando il posto per ingaggiare Manuel Akanji, che poi sarebbe stato riscattato per 15 milioni. Oggi non sono attese novità di rilievo in casa nerazzurra: ma se ci fosse una sorpresa?".