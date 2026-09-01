È attesa però una notizia importante, quella per il prolungamento del contratto di Pio Esposito.
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Il mercato dell'Inter è sostanzialmente concluso, non sono attesi colpi nell'ultima giornata della sessione estiva. È attesa però una notizia importante, quella per il prolungamento del contratto di Pio Esposito.
Come rivela Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, "Oggi è il giorno della firma per Pio Esposito: rinnova con l’Inter fino al 30 giugno 2031". Attesa l'ufficialità per la firma dell'attaccante classe 2005.
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