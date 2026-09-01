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Momento di grande forma per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'inter è stato il migliore in campo con il Cagliari e, complice l'assenza dell'Italia ai Mondiali, sta dimostrando di essere in grande condizione.

"Nicolò Barella era stato profetico proprio con quest’espressione a Hong Kong, alla vigilia dell’umida amichevole contro il Manchester City. Migliore in campo nella sua Cagliari, a dispetto dei fischi che ne hanno scandito ogni tocco di palla, si è ripresentato ai nastri di partenza come l’Inter non lo vedeva da molto tempo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Contro Napoli e Real Madrid, i prossimi avversari, dovrà mettere alla prova i suoi progressi stilistici in un contesto molto più impegnativo. Intanto però in Sardegna ha fatto la differenza non tanto per l’assist “facile” per Calhanoglu, un passaggio orizzontale qualsiasi, quanto per i due passaggi geniali per Dimarco ed Esposito che i compagni non sono riusciti a convertire in gol. In più, Barella ha cercato il tiro con insistenza stuzzicando più volte i riflessi di Caprile. Sembrava in totale controllo dell’autostima. E questa è una grande notizia anche per il futuro azzurro, con la Nations League alle porte e l’apertura del nuovo ciclo Mancini. Per non andare troppo a ritroso: nel 2025, a causa del Mondiale per club inventato da Infantino, l’Inter tutta aveva cominciato il campionato con il fiato corto: non a caso, nelle prime tre giornate perse due volte contro Udinese e Juventus".

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"La sua centralità nell’Inter, in termini di prestazioni, si legge soprattutto alla voce occasioni create: 2 contro il Monza, altre 4 a Cagliari. Un Barella così diventa una risorsa quasi insostituibile per Chivu, anche se la folta e qualificata concorrenza nel nuovo centrocampo consentirà adeguate rotazioni con il passare delle settimane. Ma c’è da credere che Nicolò giocherà dall’inizio le prossime, grandi partite in calendario: sabato contro il Napoli, martedì prossimo a Madrid. E forse ha ragione l’allenatore quando afferma che gli acquisti di qualità arrivati dal mercato siano serviti anche ai veterani per alzare il livello in ogni allenamento: di sicuro Barella ha recepito il messaggio sin dalla prima corsetta sui prati verdi del Baden-Wuttemberg. Sognando il prossimo Mondiale", aggiunge Gazzetta.